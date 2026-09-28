Tiene 18 años, necesita operarse y denuncia que su obra social lo desafilió junto a su familia

Un joven de 18 años que sufrió una lesión en los ligamentos cruzados y los meniscos reclama que su obra social se haga cargo de la operación y denunció que, luego de iniciar los trámites para acceder a la intervención, fue desafiliado junto a su familia.

Se trata de Thiago De Francesco, quien contó su situación en Radio FMQ y explicó que comenzó el tratamiento en enero con el objetivo de poder ser operado. Según relató, presentó la documentación requerida ante Bristol Medicine y recibió inicialmente la aprobación de los materiales necesarios para la intervención.

"En enero empecé el tratamiento para poder operarme. Mandé los papeles a la obra social, me aprueban los materiales, pero al rato saltó rechazado momentáneamente", contó Thiago.

De acuerdo con su relato, aproximadamente un mes después la familia recibió la notificación de la desafiliación. Desde la empresa habrían argumentado que se había producido un incumplimiento en la declaración jurada presentada al momento de contratar la cobertura.

"Al mes nos desafiliaron diciendo que habíamos incumplido en la declaración jurada, algo que nunca pasó", sostuvo el joven.

Ante esta situación, la familia recurrió a una abogada, quien presentó una acción judicial ante el Juzgado de Lomas de Zamora. Según explicó Thiago, la Justicia resolvió a favor de la familia y ordenó que fueran nuevamente afiliados.

Sin embargo, el conflicto todavía no estaría resuelto. El joven aseguró que continúa esperando que se concrete la cobertura necesaria para avanzar con la operación de su lesión y señaló que encontró otros casos similares al suyo.

"Encontré muchos casos similares. Este dentro de todo es más leve", expresó.

Además, denunció una situación vinculada al cobro de la cobertura: "Nos siguen cobrando la obra social a pesar de que en febrero nos desafiliaron", afirmó.

La familia reclama que Bristol Medicine restablezca la afiliación y garantice la cobertura necesaria para que Thiago pueda realizarse la intervención quirúrgica que requiere por la lesión de ligamentos cruzados y meniscos.