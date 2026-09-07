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Lunes, 7 de septiembre de 2026

Trabajadores municipales frustraron el robo de una moto en Solano

El episodio se registró este lunes por la mañana en 892 y San Martín, en San Francisco Solano.

Redacción FMQ
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Un grupo de trabajadores de Servicios Públicos de Quilmes frustró durante la mañana de este lunes el robo de una motocicleta en la que se trasladaba una pareja, en la zona de 892 y San Martín, en San Francisco Solano.

El hecho fue protagonizado por dos motochorros que se movilizaban armados y que interceptaron a la pareja con intenciones de sustraerle el vehículo. Ante la situación, los trabajadores municipales que se encontraban a punto de comenzar su jornada intervinieron para intentar evitar el robo.

Según relataron testigos, los empleados comenzaron a perseguir a los delincuentes a los gritos. La pareja, ante la amenaza del arma de fuego, dejó la motocicleta tirada y se alejó del lugar. Los trabajadores, por su parte, arrojaron algunas piedras contra los sospechosos, que finalmente desistieron del robo y escaparon en dirección a 893, para luego continuar hacia 822.

Tras el episodio, los trabajadores dieron aviso a la Policía y solicitaron la presencia de efectivos de la Comisaría Cuarta. Mientras aguardaban la llegada del personal policial, asistieron a la pareja, que se encontraba visiblemente asustada luego de haber sido apuntada con el arma durante el intento de robo.

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