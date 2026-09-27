Tragedia en Ezpeleta: murió un hombre tras ser atropellado por una moto

Un hombre murió este viernes por la tarde tras ser atropellado por una motocicleta en la zona de avenida La Plata y Paraguay, en Ezpeleta Oeste. El impacto también dejó heridos a los dos ocupantes del rodado, quienes debieron ser trasladados al Hospital de Quilmes.

El siniestro ocurrió durante la tarde y tuvo como protagonistas a un peatón y una motocicleta en la que circulaban dos hombres. Por causas que todavía son materia de investigación, el rodado embistió al hombre cuando se encontraba en la zona.

Como consecuencia de la violencia del impacto, la víctima quedó tendida sobre la vía pública y fue asistida por personal del SAME. Sin embargo, pese a las tareas de los equipos de emergencia, posteriormente se confirmó su fallecimiento.

Los dos hombres que viajaban en la motocicleta también resultaron heridos y fueron trasladados al Hospital de Quilmes, donde quedaron bajo atención médica.

Operativo y peritajes

Tras el accidente se desplegó un importante operativo en el lugar para asistir a los involucrados y preservar la escena. Efectivos policiales permanecieron en el sector a la espera de los peritos, mientras que personal de Defensa Civil y Patrulla Urbana colaboró con el vallado y el ordenamiento de la zona.

La circulación se vio afectada mientras se desarrollaban las tareas correspondientes y se aguardaba la intervención de los especialistas que deberán analizar la mecánica del siniestro.

La investigación quedó a cargo de las autoridades competentes, que deberán determinar cómo ocurrió el atropello y establecer las responsabilidades correspondientes.