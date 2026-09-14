"Transformar la bronca en organización": fuerte convocatoria en Quilmes a la marcha contra Milei

Este sábado por la tarde, distintos puntos del centro de Quilmes fueron escenario de una jornada de volanteadas para difundir la Marcha de la Bronca, una movilización que se realizará el próximo sábado 19 de octubre, desde las 15.30, con concentración en el Congreso y marcha hacia Plaza de Mayo.

La convocatoria lleva como consigna "en el camino de la huelga general para derrotar a Milei, su plan y sus cómplices" y reúne a más de 200 organizaciones del AMBA, entre sindicatos, agrupaciones políticas, organizaciones sociales y colectivos de trabajadores. La iniciativa también será replicada en más de diez ciudades del interior del país, con una amplia participación de sectores.

Entre las organizaciones que adhieren aparecen Suteba La Matanza, Suteba Tigre, trabajadores de FATE, el Cuerpo de Delegados del Ferrocarril Sarmiento, ATE Garrahan, CICOP Hospital Iriarte de Quilmes, organizaciones de Florencio Varela y el Hospital Cestino de Ensenada, además de GPS Aerolíneas, el Frente de Lucha Piquetero, Unidxs por la Cultura y la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

También participan Pañuelos en Rebeldía, PTS, PO, MST, IS, PSTU, Opinión Socialista, Nuevo MAS, PRC y el Partido Humanista, entre otros espacios. La convocatoria cuenta, además, con la adhesión de figuras de la cultura como Carlos Belloso, Mirta Busnelli y Katja Alemann.

La actividad en Quilmes

En la jornada realizada en Quilmes participaron integrantes del Comité de Apoyo a Myriam Bregman, el MST y el PTS. Durante la actividad, vecinos y vecinas se acercaron para compartir sus reclamos y dejaron plasmadas sus principales preocupaciones en afiches.

Entre las consignas que más se repitieron aparecieron "los bajos salarios", "la represión a los jubilados" y "el hambre de los pibes", como parte de las demandas que serán llevadas a la movilización nacional.

Carla Villani, integrante de las Posta de Salud y Cuidados, que brinda asistencia a personas heridas durante movilizaciones por la represión policial, sostuvo que "la plata no alcanza, los despidos se multiplican, aumentan las tarifas y el Gobierno pretende seguir descargando la crisis sobre las mayorías".

En ese sentido, planteó que "no podemos dejar correr sus planes, ni esperar de brazos cruzados" y llamó a "transformar la bronca en organización y movilización".

La convocatoria quedó fijada para el sábado 19, a las 15.30, en el Congreso, desde donde las organizaciones marcharán hacia Plaza de Mayo.