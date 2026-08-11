Menú
Radio en vivo
Martes, 11 de agosto de 2026

Tren Roca: hubo fallas técnicas y demoras, pero el servicio ya funciona con normalidad

Los ramales La Plata y Bosques vía Quilmes lograron normalizar su frecuencia.

Redacción FMQ
Agregá Crónica - Firme junto al pueblo enCrónica - Firme junto al pueblo Google Preference

El servicio del Tren Roca comenzó este martes 11 de agosto con demoras y modificaciones en sus frecuencias debido a fallas técnicas registradas durante la madrugada.

Según informó Trenes Argentinos, los ramales La Plata y Bosques vía Quilmes lograron normalizar su frecuencia durante las primeras horas de la mañana, luego de los inconvenientes que habían afectado la circulación.

La actualización del estado del servicio fue comunicada a las 7.26, momento en el que se confirmó que ambos ramales retomaban su funcionamiento habitual.

En tanto, el resto de los ramales del Tren Roca circulan con sus frecuencias habituales, por lo que, hasta el momento, no se registran otras modificaciones en el servicio.

Esta nota habla de:
1
Siete conejos y cinco patitos: los vendían en plena calle y fueron rescatados
Noticias Locales

Siete conejos y cinco patitos: los vendían en plena calle y fueron rescatados

2
Fuerte operativo en Quilmes: 11 vehículos quedaron retenidos por infracciones
Noticias Locales

Fuerte operativo en Quilmes: 11 vehículos quedaron retenidos por infracciones

3
Tres allanamientos y un detenido: cayó un presunto vendedor de drogas en ezpeleta
Noticias Locales

Tres allanamientos y un detenido: cayó un presunto vendedor de drogas en ezpeleta

4
Se viene un finde de cuatro días en Quilmes: quiénes podrán disfrutarlo
Noticias Locales

Se viene un finde de cuatro días en Quilmes: quiénes podrán disfrutarlo

5
Quilmes: detuvieron a una mujer que había intentado ingresar droga a la cárcel de Devoto
Noticias Locales

Quilmes: detuvieron a una mujer que había intentado ingresar droga a la cárcel de Devoto

Últimas noticias de Tren Roca