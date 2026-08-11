Tren Roca: hubo fallas técnicas y demoras, pero el servicio ya funciona con normalidad

El servicio del Tren Roca comenzó este martes 11 de agosto con demoras y modificaciones en sus frecuencias debido a fallas técnicas registradas durante la madrugada.



Según informó Trenes Argentinos, los ramales La Plata y Bosques vía Quilmes lograron normalizar su frecuencia durante las primeras horas de la mañana, luego de los inconvenientes que habían afectado la circulación.

La actualización del estado del servicio fue comunicada a las 7.26, momento en el que se confirmó que ambos ramales retomaban su funcionamiento habitual.

En tanto, el resto de los ramales del Tren Roca circulan con sus frecuencias habituales, por lo que, hasta el momento, no se registran otras modificaciones en el servicio.