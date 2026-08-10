Tres allanamientos y un detenido: cayó un presunto vendedor de drogas en ezpeleta

Un hombre de 30 años, conocido bajo el alias de "El Gordo", fue detenido en Ezpeleta acusado de liderar un punto de comercialización y distribución de drogas al menudeo. La captura se concretó durante tres allanamientos simultáneos realizados en el marco de una investigación por narcomenudeo.

La causa estuvo a cargo de la UFI N° 20 de Quilmes, especializada en delitos vinculados a estupefacientes y dirigida por el fiscal Gustavo Aráoz. La investigación comenzó a partir de tareas de seguimiento y recolección de información realizadas en la zona por efectivos del Gabinete Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría Quilmes Sexta.

allanamientos y captura

Con los elementos reunidos durante la pesquisa, el Juzgado de Garantías en turno autorizó tres órdenes de allanamiento sobre domicilios ubicados en la calle Colombia.

Uno de los procedimientos se llevó adelante en una vivienda ubicada a la altura del 100, donde los efectivos irrumpieron y lograron detener al sospechoso. Del operativo también participaron integrantes de los gabinetes tácticos de distintas comisarías del distrito.

Durante la requisa del domicilio, los investigadores encontraron casi 200 envoltorios de nylon con cocaína, además de otros envoltorios que contenían marihuana.

También fueron secuestrados una balanza digital de precisión, un teléfono celular y dinero en efectivo, elementos que, según la investigación, estarían vinculados a la presunta comercialización de los estupefacientes.

quedó detenido por venta de drogas

Tras el operativo, la fiscalía convalidó las actuaciones policiales y dispuso la detención formal del acusado, quien quedó imputado por el delito de "Tenencia Ilegal de Estupefacientes con Fines de Comercialización".

La investigación continúa para determinar el alcance de la presunta organización y establecer si existen otras personas vinculadas al punto de venta desarticulado en Ezpeleta.