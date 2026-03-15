Tres años prófugo por un crimen: lo encontraron escondido en Quilmes

Después de permanecer casi tres años y medio prófugo de la Justicia, un hombre de 60 años fue detenido este viernes acusado de haber asesinado a su vecino y herido de gravedad a otro durante un ataque a tiros ocurrido en 2022; y la captura se concretó en Quilmes tras una investigación que permitió establecer la zona en la que se ocultaba.

Según confirmaron fuentes oficiales, el procedimiento fue el resultado de una investigación coordinada por la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de Florencio Varela junto al Ministerio Público Fiscal. Los investigadores lograron determinar que el fugitivo alternaba su estadía entre viviendas ubicadas en Quilmes y en la localidad de El Palomar.

El hecho que se le imputa ocurrió la noche del 23 de octubre de 2022, cuando el acusado y otros dos hombres protagonizaron una pelea vecinal con las víctimas. Aunque no se pudo establecer con precisión el motivo del conflicto, los investigadores determinaron que minutos después del altercado los agresores interceptaron a los dos hombres en la zona de las calles La Haya y Costa Rica, en Florencio Varela.

De acuerdo con la causa, los tres atacantes estaban armados, mientras que las víctimas se encontraban desarmadas. En ese contexto, abrieron fuego contra ellos: uno de los hombres resultó herido en el abdomen y en el brazo derecho, mientras que la otra víctima recibió dos disparos que le provocaron graves lesiones internas, por lo cual fue trasladado de urgencia al Hospital Mi Pueblo, pero falleció al día siguiente como consecuencia de los impactos de bala.

La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 5 de Florencio Varela, que ordenó diversas medidas para dar con el sospechoso. En aquel momento, las autoridades confirmaron que el acusado había abandonado su domicilio y permaneció prófugo durante años.

Tras una serie de tareas investigativas y seguimientos, los detectives lograron establecer que el hombre se movía entre El Palomar y Quilmes. A partir de esa información, montaron un operativo de vigilancia encubierta en ambas zonas.

Finalmente, el sospechoso fue interceptado y detenido en la intersección de las calles Larrea y Entre Ríos, en Quilmes. Luego de su traslado a una dependencia policial, se espera que en las próximas horas sea indagado e imputado formalmente por el crimen.