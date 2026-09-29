Tres delincuentes fueron detenidos tras una persecución y un choque en Ezpeleta

Tres delincuentes fueron detenidos en Ezpeleta luego de una persecución que comenzó en Berazategui y terminó con un fuerte choque en la zona de Nicaragua y Chile.

Según trascendió, los sospechosos venían cometiendo robos en Berazategui y escapaban a bordo de un automóvil cuando, durante la huida, perdieron el control del vehículo y chocaron en Ezpeleta.

Tras el impacto, los tres ocupantes abandonaron el auto e intentaron continuar la fuga a pie por las calles de la zona. Sin embargo, el operativo policial permitió interceptarlos y detenerlos cuando buscaban escapar.

Los tres sospechosos quedaron a disposición de la Justicia, mientras se investigan los robos que habrían cometido previamente en Berazategui y las circunstancias del accidente ocurrido en Ezpeleta.