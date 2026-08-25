Tres detenidos por un doble homicidio a tiros en Florencio Varela: investigan una guerra narco

Tres personas fueron detenidas y quedaron bajo sospecha de haber participado en un doble homicidio ocurrido en Florencio Varela, donde dos jóvenes fueron asesinados a tiros y un tercero resultó gravemente herido. Los investigadores creen que el ataque habría sido cometido por un grupo de cuatro personas presuntamente vinculadas a la comercialización de drogas.

Los detenidos son un hombre de 21 años y dos mujeres, quienes fueron identificados a partir de una serie de allanamientos realizados por personal de distintas dependencias de investigaciones policiales. La causa está a cargo de una fiscalía descentralizada de la jurisdicción.

Allanamientos y secuestro de vehículos

Durante los procedimientos, los investigadores secuestraron un Volkswagen Suran gris que habría sido utilizado en el ataque, además de un Peugeot 208 y un Ford Fiesta.

También fueron incautadas municiones de distintos calibres, pasta base, una balanza de precisión y varios teléfonos celulares. Todos los elementos quedaron a disposición de la Justicia y serán sometidos a peritajes para determinar su posible vinculación con el doble homicidio.

Así ocurrió la balacera

El ataque ocurrió alrededor de las 22.30 del 13 de agosto, en inmediaciones de la calle 1325 al 2100, entre 1344 y 1348, en Villa San Luis.

Según la reconstrucción realizada por los investigadores, tres jóvenes se encontraban a pocos metros de una vivienda cuando apareció un Volkswagen Suran gris. Desde el vehículo habrían descendido los atacantes y comenzaron a disparar contra las víctimas, para luego escapar rápidamente del lugar.

Como consecuencia de la balacera, dos jóvenes murieron y un tercero sufrió heridas de extrema gravedad.

Tras un llamado al 911, efectivos del Comando Patrulla acudieron al lugar y encontraron a una de las víctimas fallecida. Los otros dos jóvenes fueron trasladados de urgencia al Hospital Zonal General de Agudos Mi Pueblo.

Sin embargo, uno de ellos murió posteriormente debido a las heridas sufridas. El tercer joven permaneció internado.

Los peritos de la Policía Científica determinaron que una de las víctimas había recibido impactos de bala en una pierna y el abdomen, mientras que la segunda presentaba heridas en la zona abdominal. El sobreviviente sufrió disparos en el abdomen y la espalda.

La pista de la Volkswagen Suran

La investigación avanzó a partir de distintos testimonios que permitieron establecer que el Volkswagen Suran habría sido ocupado por cuatro personas al momento del ataque.

Además, los investigadores pudieron determinar que la balacera ocurrió en las inmediaciones de la vivienda de una de las víctimas. Con esa información, se profundizaron las tareas para identificar a los sospechosos.

La principal hipótesis sostiene que el ataque habría sido cometido por personas vinculadas presuntamente a la venta de drogas. De todos modos, los investigadores continúan trabajando para establecer cuál fue el motivo concreto de la agresión.

Otro episodio de extrema violencia

Después del doble homicidio se registró un segundo episodio violento en la misma zona. Según trascendió, algunos vecinos incendiaron una vivienda ubicada en el sector donde había ocurrido la balacera.

En ese contexto, una mujer de 30 años fue asesinada a puñaladas en el tórax, mientras que un hombre sufrió varias heridas en la cabeza.

Ahora, los investigadores buscan determinar si este segundo hecho tuvo relación directa con el doble homicidio y si pudo tratarse de una represalia posterior al ataque a tiros.