Tres dotaciones y un intenso operativo por un incendio en Berazategui

Un incendio se desató este viernes en una vivienda ubicada en la calle 134, entre 20 y 21, en Berazategui, y generó un importante despliegue de los servicios de emergencia.

Tras recibir el alerta por el fuego, tres dotaciones de Bomberos Voluntarios se dirigieron rápidamente hasta el lugar para intervenir en el siniestro.

Los efectivos trabajaron bajo las órdenes del personal a cargo y desplegaron tareas para controlar y extinguir las llamas, evitando que el fuego continuara propagándose dentro del inmueble.

Por el momento, no trascendieron mayores detalles sobre el origen del incendio ni si hubo personas heridas como consecuencia del hecho.

El episodio generó preocupación entre los vecinos de la zona debido al intenso trabajo de los bomberos para controlar la emergencia.