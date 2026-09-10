Triple choque fatal en Quilmes: murió un motociclista tras un violento accidente

Un hombre murió este jueves por la tarde tras protagonizar un violento accidente de tránsito en la zona de San Martín y 880, en Quilmes Oeste, donde colisionaron un automóvil, una motocicleta y un colectivo.

El hecho ocurrió durante la tarde y generó un importante operativo de emergencia. Al lugar acudieron Bomberos Voluntarios de La Florida, mientras se desplazaban móviles del SAME para asistir a las personas involucradas.

Según las primeras informaciones, el hombre que circulaba en la motocicleta sufrió múltiples fracturas y, debido a la gravedad de las lesiones, se solicitó la presencia del SAME. Finalmente, el personal médico constató su fallecimiento en el lugar.

Además, Bomberos de La Florida asistieron a una mujer que viajaba en el vehículo menor. En tanto, varios pasajeros del colectivo también debieron ser atendidos por los equipos de emergencia.

La zona permaneció con un importante despliegue de Bomberos y personal sanitario mientras se realizaban las primeras tareas de asistencia y se procuraba establecer las circunstancias en las que se produjo la triple colisión.