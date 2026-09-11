Un accidente le cambió la vida y ahora necesita $3 millones para poder operarse

Un vecino de Quilmes sufrió una grave fractura al ser embestido mientras circulaba en moto y ahora necesita reunir $3 millones para poder acceder a la prótesis que le permitirá ser operado. Su familia y allegados iniciaron una campaña solidaria y pidieron ayuda a la comunidad.

El accidente ocurrió durante la mañana del martes, cuando el hombre se dirigía a su trabajo en moto y fue embestido por un automóvil en la intersección de avenida La Plata e Intendente Olivieri.

Según relataron personas de su entorno, el siniestro se produjo cuando el conductor del automóvil habría realizado una maniobra de giro de manera imprudente y terminó impactando contra la motocicleta.

Como consecuencia del fuerte choque, el vecino cayó sobre la calzada y sufrió lesiones de consideración. Fue asistido y trasladado a un centro de salud, donde permanece internado.

Los médicos determinaron que presenta una fractura expuesta de tibia y peroné y que necesita ser sometido a una intervención quirúrgica. Sin embargo, antes de poder avanzar con la operación, debe conseguir una prótesis cuyo valor ronda los 3 millones de pesos.

La familia pide ayuda para llegar a los $3 millones

Frente a la imposibilidad de afrontar por sus propios medios el costo del material, familiares y allegados pusieron en marcha una campaña solidaria para reunir el dinero y conseguir la prótesis que necesita con urgencia.

La situación generó un pedido de solidaridad entre vecinos de Quilmes y quienes puedan colaborar. Cualquier aporte, independientemente del monto, puede ayudar a alcanzar los $3 millones necesarios para la prótesis.

Quienes quieran realizar una contribución pueden hacerlo mediante transferencia al alias lucasfrutos12.

El objetivo de la campaña es reunir el dinero necesario para que el vecino pueda acceder a la prótesis, ser operado y comenzar posteriormente el proceso de recuperación tras el grave accidente.