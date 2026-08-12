Un caño explotó, las calles se inundaron y vecinos de Quilmes Oeste sufren las consecuencias

Una importante rotura en una cañería principal de agua de AySA generó desde la madrugada de este martes calles completamente anegadas en Temperley y también provocó complicaciones en distintos sectores de Quilmes Oeste, entre ellos el barrio San Valentín, debido a la afectación en la distribución del servicio.

El problema se originó en la zona de Pasco y Caaguazú, donde una cañería de grandes dimensiones comenzó a perder una enorme cantidad de agua. Con el correr de las horas, el líquido convirtió varias calles en verdaderos ríos y complicó tanto la circulación vehicular como el desplazamiento de los peatones.

Cada vez que pasa un vehículo, el agua acumulada se desplaza hacia las veredas y supera los cordones, generando mayores dificultades para quienes viven y trabajan en la zona.

una reparación que impacta en quilmes

AySA informó que trabaja sobre una cañería de 800 milímetros de diámetro, correspondiente a una de las impulsiones que parten de la Estación Elevadora Quilmes. Se trata de una infraestructura fundamental para transportar agua potable a alta presión hacia distintos sectores del sur del conurbano.

Para poder realizar la reparación fue necesario interrumpir temporalmente el bombeo de la línea que abastece a Almirante Brown, sectores de Lomas de Zamora y Quilmes. Por ese motivo, vecinos de distintas zonas quilmeñas comenzaron a advertir baja presión o posibles interrupciones en el suministro.

Entre los sectores afectados se encuentran barrios de Quilmes Oeste, como San Valentín, donde los vecinos permanecen atentos a la evolución de los trabajos y a la normalización del servicio.

Las cuadrillas de AySA debieron excavar un pozo de aproximadamente cinco metros de profundidad para acceder al tramo dañado. Según informó la empresa, la sección rota ya fue retirada y los operarios trabajan para colocar la nueva tubería.

Uno de los principales inconvenientes durante las tareas fue el enorme volumen de agua acumulado en el lugar. Para poder avanzar, los trabajadores utilizan mangueras y equipos de extracción, aunque el drenaje se ve dificultado porque el agua no logra escurrir correctamente hacia la red pluvial.

escuelas sin clases y calles anegadas

El impacto de la rotura no quedó limitado al servicio de agua. El anegamiento de las calles y las dificultades para circular alteraron la actividad cotidiana en la zona y llevaron a que varias escuelas del sur del Gran Buenos Aires suspendieran las clases.

Mientras tanto, los vecinos deben extremar las precauciones para salir de sus viviendas y desplazarse por las calles afectadas. En algunos casos, incluso deben llevar calzado de repuesto debido a la cantidad de agua acumulada.

AySA señaló que, por la complejidad de intervenir sobre una cañería de gran diámetro y alta presión, los tiempos previstos inicialmente se extendieron debido a las condiciones del terreno y al volumen de agua presente.

La empresa estimó que las tareas de reparación podrían finalizar durante el mediodía de hoy, aunque la recuperación total del servicio dependerá de la posterior normalización de la red.

qué recomiendan desde aysa

Durante la recuperación del sistema podría registrarse turbiedad en el agua debido al movimiento de sedimentos dentro de las cañerías. Ante esta situación, AySA recomendó dejar correr el agua durante algunos minutos hasta que vuelva a presentar su aspecto habitual.

La compañía también informó que mantiene controles para garantizar la potabilidad y que continúa enviando camiones cisterna a hospitales y centros de salud que puedan verse afectados por la interrupción del suministro.

Los vecinos que tengan dudas sobre la prestación pueden consultar el estado del servicio a través de los canales oficiales de AySA y verificar si su domicilio se encuentra dentro del área afectada.