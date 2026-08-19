Un choque desató una feroz pelea entre varios hombres en Quilmes Oeste

Un choque entre un automóvil y un colectivo de la línea 271 terminó en una pelea entre varios hombres en Quilmes Oeste. El episodio ocurrió en la zona de Eva Perón y Monteverde y quedó registrado en un video que comenzó a circular en redes sociales.

Según se observa en las imágenes, tras el impacto se inició una discusión entre el conductor del automóvil y el chofer del colectivo. El conductor de la unidad decidió permanecer dentro del vehículo mientras la situación comenzaba a subir de tono.

Sin embargo, el conflicto escaló cuando uno de los pasajeros descendió del colectivo para defender al chofer. El hombre se enfrentó con otras dos personas en plena calle, en medio de la zona donde se había producido el choque.

La pelea quedó registrada por un testigo y posteriormente el video comenzó a difundirse a través de las redes sociales.

Hasta el momento, no trascendieron mayores detalles sobre las circunstancias que provocaron el choque ni se informó si hubo personas heridas como consecuencia del enfrentamiento.