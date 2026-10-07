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Miércoles, 7 de octubre de 2026

Un motociclista trasladado por un accidente en Quilmes Oeste

El episodio ocurrió este martes por la tarde en la zona de Maipú y Lamadrid.

Redacción FMQ
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Un motociclista resultó herido este martes por la tarde tras protagonizar un accidente de tránsito con un automóvil en la zona de Maipú y Lamadrid, en Quilmes Oeste.

El hecho ocurrió durante la tarde y hasta el lugar se desplazó una unidad de emergencias para asistir a los involucrados. Al arribar, el personal constató la colisión entre un auto y una moto.

El conductor del motovehículo se encontraba consciente al momento de la llegada de los equipos de emergencia y quedó a la espera de la asistencia médica del SAME.

Finalmente, los profesionales de salud determinaron el traslado del motociclista al Hospital Isidoro Iriarte de Quilmes. Además, se solicitó la presencia de otra unidad para asistir al conductor del automóvil involucrado en el siniestro.

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