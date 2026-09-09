Una cifra que preocupa: Quilmes debate una nueva ley para prevenir el suicidio

En el marco de una jornada dedicada a la prevención del suicidio, se presentó en Quilmes un proyecto de Ley Provincial que busca fortalecer las políticas públicas de prevención, atención y acompañamiento ante esta problemática. La actividad se desarrolló en el Centro Comunitario de Salud Mental "Federico Kaski", ubicado en Cevallos 784.

Durante el encuentro, la diputada provincial Mayra Mendoza destacó la preocupación por el crecimiento de los índices de suicidio y remarcó la necesidad de abordar la problemática no solamente desde el ámbito sanitario, sino también desde una perspectiva social.

"El índice ha crecido notoriamente en este 2026, en Quilmes, en la Provincia y en el país. Están llegando a la más alta tasa de la historia. Tenemos casi 12 cada 100 mil", señaló Mendoza en diálogo con Radio FMQ.

En ese sentido, la legisladora sostuvo que se trata de una situación que requiere un abordaje temprano y una mayor concientización por parte de toda la comunidad. "La comunidad necesita saber que esto es muy grave porque al momento de comenzar a abordar ya hay consecuencias a las que no vamos a poder llegar", expresó.

Mendoza también planteó que el aumento de los casos expone una problemática que excede a la salud pública y que está vinculada con el contexto social. "Este año nos demostró que no solo es un tema de salud pública, sino social. La cantidad de suicidios que tuvimos demuestra también el contexto que vivimos: falta de proyección de futuro", afirmó.

La diputada remarcó además la importancia de hablar sobre el suicidio como herramienta de prevención, así como de avanzar en políticas de posvención, destinadas al acompañamiento de familiares, allegados y comunidades afectadas por un suicidio.

"Hay que hablar del suicidio, prevenirlo y hablar de la posvención, que es el próximo proyecto de ley que vamos a presentar", anticipó.

Finalmente, Mendoza destacó el trabajo que se viene realizando desde el Centro Comunitario de Salud Mental "Federico Kaski" y sostuvo que el objetivo es fortalecer una red de acompañamiento que pueda extenderse a otros puntos de la provincia.

"Tenemos una red de cuidado íntegro y serio y necesitamos que se replique en otras ciudades. Queremos que sea ley esto", concluyó.