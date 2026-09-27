Una esquina de Solano que era un reclamo histórico comenzó a ser reparada

El Municipio de Quilmes continúa con las tareas del Plan Municipal de Bacheo 2025-2027, financiado con fondos propios, y este viernes realizó trabajos en la zona de las avenidas 844 y 893, en San Francisco Solano.

Las obras fueron supervisadas por la intendenta Eva Mieri, quien recorrió el sector junto al secretario de Servicios Públicos, Sebastián García, y el director general de Bacheo, Sebastián Rodríguez.

La intervención responde a un reclamo de vecinos, instituciones y comerciantes de la zona, debido al deterioro de una bocacalle ubicada en un sector de importante circulación. Según explicó García, durante los últimos años se habían realizado distintos parches y reparaciones, pero en esta oportunidad se avanzó con una intervención de mayor alcance para buscar una solución definitiva.

"Era un reclamo de muchos vecinos, instituciones, la Cámara de Comercio, Bomberos, la Iglesia y el Hospital. La verdad es que siempre se hicieron reparaciones, parches, y hoy estamos trabajando en darle una solución definitiva a esta bocacalle", señaló el funcionario.

En ese marco, García destacó que el plan permitió intensificar los trabajos y precisó que hasta el momento se realizaron 145 intervenciones de bacheo en distintos puntos del distrito.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio de San Francisco Solano, Néstor Abraham, remarcó la importancia de la reparación debido al intenso tránsito que circula por el sector y destacó la respuesta del Municipio ante los pedidos realizados por comerciantes y vecinos.

Cómo continúa el Plan de Bacheo

El Plan Municipal de Bacheo 2025-2027 contempla cuatro etapas de trabajo entre julio y octubre, con aproximadamente 250 intervenciones de bacheo en hormigón y una superficie estimada de 13.000 metros cuadrados de pavimento a reparar en distintos barrios de Quilmes.

Las obras se ejecutan con fondos 100% municipales y las tareas realizadas en San Francisco Solano corresponden a la tercera etapa del programa. En este caso, se realizó una intervención con vuelco de hormigón H38.

Las zonas donde se realizan los trabajos son determinadas a partir de los relevamientos efectuados por los equipos municipales y de los reclamos realizados por vecinos a través del Servicio Único de Atención al Vecino (SUAV), además de los canales digitales del Municipio.

Los reclamos pueden realizarse mediante el 0800-999-5656, la página oficial de Quilmes, Mi Quilmes Digital y QuiBOT, disponible también a través de WhatsApp.