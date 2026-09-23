Una hora y media de terror: delincuentes golpearon a una mujer dentro de su casa

Una mujer fue víctima de una violenta entradera en las últimas horas, cuando delincuentes ingresaron a su vivienda, la redujeron y la golpearon mientras buscaban objetos de valor.

El hecho ocurrió en la zona comprendida por las calles Miguel Cané, Namuncurá y Lisandro de la Torre, en Ezpeleta Oeste.

De acuerdo con la información aportada por familiares de la víctima, los asaltantes habrían ingresado al terreno por el patio trasero y, una vez allí, forzaron una puerta para acceder al interior de la vivienda.

Ya dentro de la casa, sorprendieron a la mujer, la redujeron y comenzaron a golpearla mientras revisaban las distintas habitaciones en busca de dinero y elementos de valor.

La pesadilla se extendió durante aproximadamente una hora y media. Durante ese tiempo, los delincuentes revolvieron prácticamente toda la vivienda antes de escapar con un teléfono celular y alrededor de 20 mil pesos en efectivo.

Tras el violento episodio, la víctima quedó profundamente conmocionada por lo ocurrido. Con el correr de las horas pudo tranquilizarse luego del fuerte momento de tensión y del temor provocado por el ataque.

El hecho se produjo el mismo día en que se conoció otra violenta entradera en Bernal Oeste, donde un hombre de alrededor de 80 años murió tras descompensarse durante un asalto en su vivienda.