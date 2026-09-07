Una motociclista sufrió fracturas tras un choque en Quilmes

Una joven que circulaba en motocicleta sufrió fracturas expuestas y una importante hemorragia luego de ser embestida por otro vehículo durante la madrugada de este lunes, en la intersección de Vicente López y Lavalleja.



Tras el impacto, la motociclista quedó herida sobre la vía pública y debió ser asistida de urgencia por personal del SAME, que trabajó en el lugar para controlar la hemorragia y estabilizarla antes de su traslado.

Una vez compensada, la joven fue derivada al Hospital de Quilmes para recibir atención médica y continuar con el tratamiento de las lesiones sufridas.

En tanto, el conductor del vehículo involucrado escapó del lugar inmediatamente después del choque. Las circunstancias en las que se produjo el accidente son materia de investigación.