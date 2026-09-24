Menú
Radio en vivo
Jueves, 24 de septiembre de 2026

Una mujer resultó herida tras ser atropellada por una moto en Quilmes Oeste

El hecho ocurrió este miércoles por la tarde en la esquina de Andrés Baranda y 12 de Octubre.

Redacción FMQ
Agregá Crónica - Firme junto al pueblo enCrónica - Firme junto al pueblo Google Preference


Una mujer resultó herida este miércoles por la tarde luego de ser atropellada por una motocicleta en la esquina de Andrés Baranda y 12 de Octubre, en Quilmes Oeste.

De acuerdo con el relato de testigos, la víctima se encontraba cruzando la calle cuando fue embestida por una moto conducida por un repartidor de delivery. Según indicaron, la mujer habría cruzado correctamente y el motociclista no habría respetado el semáforo.

Tras el impacto, la mujer quedó herida y se desplegó un operativo en el lugar para asistirla. 

Esta nota habla de:
1
Jubilados de ANSES: cómo activar el descuento del 55% en la tarjeta SUBE
Noticias Locales

Jubilados de ANSES: cómo activar el descuento del 55% en la tarjeta SUBE

2
Una tradición que no se corta: 35 años vendiendo flores en Quilmes y el amarillo como protagonista
Noticias Locales

Una tradición que no se corta: 35 años vendiendo flores en Quilmes y el amarillo como protagonista

3
Quilmes: piden impedir la pesca no autorizada y la instalación de carpas en la escollera de la Ribera
Noticias Locales

Quilmes: piden impedir la pesca no autorizada y la instalación de carpas en la escollera de la Ribera

4
Cinco delincuentes, una entradera y una muerte: los buscan tras el asalto en Bernal Oeste
Noticias Locales

Cinco delincuentes, una entradera y una muerte: los buscan tras el asalto en Bernal Oeste

5
Acusado de vaciar un camión municipal: este viernes comienza un juicio que tiene en la mira a un empleado de Quilmes
Noticias Locales

Acusado de vaciar un camión municipal: este viernes comienza un juicio que tiene en la mira a un empleado de Quilmes