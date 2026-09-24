Una mujer resultó herida tras ser atropellada por una moto en Quilmes Oeste





Una mujer resultó herida este miércoles por la tarde luego de ser atropellada por una motocicleta en la esquina de Andrés Baranda y 12 de Octubre, en Quilmes Oeste.

De acuerdo con el relato de testigos, la víctima se encontraba cruzando la calle cuando fue embestida por una moto conducida por un repartidor de delivery. Según indicaron, la mujer habría cruzado correctamente y el motociclista no habría respetado el semáforo.

Tras el impacto, la mujer quedó herida y se desplegó un operativo en el lugar para asistirla.