Una obra que estaba frenada y volvió a avanzar: inauguraron la primera etapa de la Secundaria Nº 8

La comunidad educativa de la Escuela Secundaria Nº 8 de Don Bosco celebró la inauguración de la primera etapa de las obras de ampliación del establecimiento, ubicado en Chiclana 1019. Los trabajos contemplaron la construcción y terminación de cuatro nuevas aulas y fueron realizados en conjunto por el Municipio de Quilmes y el Gobierno de la provincia de Buenos Aires, luego de que el Gobierno nacional abandonara el convenio original.

El acto fue encabezado por la intendenta Eva Mieri, quien estuvo acompañada por la directora general de Cultura y Educación bonaerense, Flavia Terigi, la secretaria de Educación y Cultura, Evangelina Ramírez, y autoridades educativas del distrito.

Durante la ceremonia, Mieri cuestionó el retiro del Estado nacional del proyecto y destacó el esfuerzo realizado por la Provincia y el Municipio para retomar la obra.

"Este edificio era parte de un contrato tripartito, entre el Estado Nacional, Provincial y Municipal. Bueno, una parte se retiró. La parte que no cree en la educación pública, la parte que no cree que nuestros pibes y nuestras pibas merecen soñar con un futuro mejor", expresó.

Y agregó: "La Gobernación y el Municipio, con muchísimo esfuerzo, lo pudimos llevar adelante. Cuenten con nosotros, con esta gestión municipal que quiere seguir trabajando por el bienestar de todos los quilmeños y quilmeñas".

Por su parte, Terigi destacó la importancia de la obra para mejorar las condiciones en las que se desarrolla la actividad educativa. "Nuevamente, aquí en Quilmes, compartiendo la alegría de dar final a una etapa de una obra que va a mejorar la tarea cotidiana en una escuela. Para nosotros, eso es un aspecto clave de la política educativa de la provincia", señaló.

La funcionaria también remarcó el trabajo conjunto con el Municipio y sostuvo que este tipo de proyectos son posibles a partir de "fuertes acuerdos" sobre la importancia de la educación pública.

Qué incluye la obra

Los trabajos permiten conectar el nuevo edificio de la escuela con la estructura antigua. Esta primera etapa incorpora cuatro aulas y tres dependencias con mobiliario, equipos de aire acondicionado frío-calor, un bloque sanitario para estudiantes y un sector de oficinas y sanitarios destinado a docentes.

La obra forma parte del proyecto de reemplazo y ampliación del edificio de la EES Nº 8, que originalmente estaba incluido en un convenio tripartito entre Nación, Provincia y Municipio. Luego del abandono del proyecto por parte del Gobierno nacional, en agosto de 2025 el Municipio retomó los trabajos junto a la Provincia en el marco del Programa de Infraestructura Educativa 2025-2027 (PIE).

Esta primera etapa contempla 385 metros cuadrados cubiertos. En una próxima instancia está prevista la construcción y finalización de otras seis aulas, con las que se alcanzarán diez nuevas aulas y se podrá concretar el traslado integral de la Escuela Secundaria Nº 8 al nuevo edificio.

Durante el acto, el director de la institución, César Martínez, destacó el resultado alcanzado después de años de espera.

"Este momento es muy emotivo, todas las esperas en algún momento tienen su fruto. Ahora comenzamos una nueva etapa. Cuando todos decían que no se iba a poder construir, Provincia y Municipio se cargaron este proyecto al hombro", sostuvo.

Y concluyó: "Este es el sueño cumplido de posibilitar mejores aprendizajes para todos los alumnos".

También participaron de la actividad la subsecretaria de Educación, Florencia Sierra; los directores generales de Educación, Leonardo Casazza, y de Infraestructura, Santiago Brardinelli; el inspector regional, Pablo Vinuesa; la inspectora distrital, Florencia Elvino; y el presidente del Honorable Consejo Escolar, Gustavo Lappano, entre otras autoridades.