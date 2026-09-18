"Va a ser un Niño fuerte": la advertencia de Defensa Civil por el fenómeno climático

Fabián García, director provincial de Defensa Civil, se refirió al impacto que tendrá el fenómeno de El Niño y destacó la importancia de avanzar con medidas preventivas ante el escenario climático previsto para los próximos meses.

En diálogo con Radio FMQ, García advirtió que se espera un fenómeno de fuerte intensidad, que podría traducirse en un incremento de las precipitaciones. "Va a ser un Niño fuerte. Vamos a tener mayor cantidad de lluvia, no está ligado a fenómenos extremos", explicó el funcionario.

En ese sentido, señaló que existe una alta probabilidad de que el fenómeno genere un aumento de las lluvias. "Hay un 90% de mayor cantidad de lluvias, frente a eso hay diferentes riesgos en cada municipio o zonas", sostuvo García, quien remarcó que las consecuencias no serán necesariamente iguales en todo el territorio.

El fenómeno de El Niño ya se encuentra presente y, de acuerdo con las proyecciones meteorológicas, podría continuar fortaleciéndose durante los próximos meses, con un posible pico hacia finales de 2026. García vinculó esta evolución con el calentamiento de las aguas del océano Pacífico: "El Niño ya está ocurriendo. Ahora hay un 90% de probabilidades de que ese Niño sea muy intenso por el calentamiento del agua del Pacífico".

Frente a este panorama, desde Defensa Civil destacaron la necesidad de trabajar con anticipación para reducir los riesgos asociados al aumento de las precipitaciones. El funcionario explicó que ya se están llevando adelante distintas acciones preventivas en los municipios bonaerenses.

"Se están haciendo otros trabajos previos, por eso el gobernador hizo la presentación la semana pasada. Son acciones preventivas que estamos haciendo", señaló García, en referencia a las medidas que se vienen implementando de cara al escenario climático esperado.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para el trimestre agosto-septiembre-octubre de 2026 existía un 100% de probabilidad de continuidad de la fase de El Niño. El organismo también anticipó lluvias superiores a las normales en sectores del norte del Litoral, oeste de Cuyo, La Pampa, sudoeste de Buenos Aires y noreste de la Patagonia.

De todos modos, la presencia de El Niño no implica que cada lluvia o tormenta sea consecuencia directa del fenómeno. Su influencia se analiza a partir de patrones de precipitaciones y temperaturas durante períodos prolongados. El desafío para los organismos de prevención, según planteó García, será anticiparse a los posibles efectos de un período con mayor cantidad de lluvias y atender los riesgos particulares de cada zona.