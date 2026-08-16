Valentino Merlo hizo vibrar a Quilmes en una noche multitudinaria por los 360 años de la ciudad

Con la presencia de la diputada provincial Mayra Mendoza y miles de vecinos y vecinas, este sábado se llevó adelante la primera jornada del Festival Somos Quilmes, en el marco de los festejos por el 360° aniversario de la ciudad.

La celebración se desarrolló en el escenario montado en la intersección de las avenidas Carlos Pellegrini y Vicente López, con entrada libre y gratuita y una propuesta pensada para toda la familia. El cierre de la jornada estuvo a cargo del joven cantante Valentino Merlo, quien reunió a una multitud frente al escenario.

Durante el evento, Mendoza dialogó con vecinos y destacó la importancia de recuperar el espacio público para el encuentro y la celebración. "Estamos convencidas de que todos los ciudadanos tienen derecho a divertirse, a disfrutar y a compartir una noche en familia en el espacio público, que es de ustedes", sostuvo.

En ese sentido, agregó: "Defendamos y cuidemos a Quilmes entre todos y entre todas. Dejemos de lado los prejuicios y démonos la mano para ayudarnos cuando la estamos pasando mal. Siempre voy a trabajar, desde donde me toque, para que Quilmes esté mejor. ¡Los quiero mucho y feliz aniversario! A trabajar, a trabajar y a trabajar".

La primera jornada también contó con ferias gastronómicas y de emprendedores, una carpa cultural y distintas propuestas musicales. Por el escenario pasaron el Ballet Folclórico Amaicha, el Ballet Municipal Quilmes, La Congorosa, el Taller de Canto de Florencia Suárez, Mil Mandalas, Los Lugareños, Tropilleros, Oscar Ocaño, Sindicato del Groove, Ale Vega y Juan Manuel, La Nueva Fuerza y DJ Pipo.

Los vecinos que participaron del festival destacaron la propuesta. Alberto Legal, vecino de la zona, señaló: "Me pone súper contento de estar acá, vine a escuchar un poco de música y me parece un tremendo evento para celebrar el cumpleaños de Quilmes".

Por su parte, Rocío Encina, de Villa Argentina, expresó: "Me encantan este tipo de eventos, y creo que tenemos que disfrutarlos como vecinos porque son espacios que nos permiten ser una comunidad unida".

Los comerciantes que participaron de la jornada también valoraron el movimiento generado por el festival. Liliana Di Massa, de El Charro, consideró que "poder venir acá es una muy linda oportunidad para que los vecinos nos conozcan a todos, más que nada los que no son de la zona de nuestros negocios".

En la misma línea, Santiago Chiarelli, de Aicul Tequeños, sostuvo: "La verdad que es un privilegio y un orgullo poder representar a Quilmes y participar de un evento así, más con todo el movimiento que se hizo ya desde los comercios y de la Municipalidad".

Este domingo, cierre a puro rock

El Festival Somos Quilmes continuará este domingo de 13 a 23, con una extensa programación musical y cultural que tendrá como gran cierre la presentación de Caballeros de la Quema.

Durante la jornada actuarán Revolución Gaucha, Al Gran Capitán, La Banda del Taller, Tramados, Bien Nosotros, Surversivos, Agustín Ronconi y La Pueblada, Nada el Pájaro, Cordero Atado, Alaroyé, Criminal Tango, La Covacha y Autos Robados.

Además, habrá una clase abierta de ritmos latinoamericanos con Valeria Delzart, mientras que Caballeros de la Quema será la banda encargada de ponerle el broche final a los festejos por el aniversario de Quilmes.