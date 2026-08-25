Vandalismo en Solano: atacaron el Colegio Piedrabuena por segunda vez en poco más de 24 horas

El Colegio Piedrabuena de San Francisco Solano volvió a ser blanco de un episodio de vandalismo y sufrió nuevos daños materiales, apenas un día después de un primer ingreso al establecimiento.

El nuevo hecho ocurrió este lunes en el edificio ubicado en la zona de 844 y 894 y se convirtió en el segundo episodio registrado en poco más de 24 horas. En esta oportunidad, los responsables ingresaron nuevamente al colegio y provocaron destrozos en los baños.

El domingo ya se había registrado otro ingreso que había dejado importantes daños materiales en distintos sectores del establecimiento. Entre las roturas observadas se encontraban puertas, libros, un ventilador y el sistema de alarma del colegio.

La reiteración de los episodios generó preocupación entre la comunidad educativa, que reclama medidas para evitar nuevos ingresos y garantizar la seguridad del establecimiento.