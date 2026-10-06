Vandalizaron y destruyeron árboles del Parque Municipal de La Ribera

El Municipio de Quilmes denunció la vandalización y destrucción de árboles en el Parque Municipal de La Ribera, ejemplares que habían sido plantados y cuidados para fortalecer los espacios verdes de la zona.

A través de sus redes sociales, desde el Gobierno municipal expresaron su preocupación por los daños ocasionados y remarcaron la importancia de preservar el patrimonio natural y los espacios públicos de la ciudad.

"Los espacios públicos son de todas y todos. Cuidarlos es una responsabilidad compartida", señalaron desde el Municipio, al tiempo que destacaron que mantener en buenas condiciones estos lugares implica respetar a las vecinas y vecinos que los disfrutan en la actualidad y también a las futuras generaciones.

En ese sentido, desde la Comuna hicieron un llamado a la comunidad para proteger La Ribera y cada uno de los espacios verdes de Quilmes, y remarcaron que el cuidado de estos lugares requiere del compromiso y la responsabilidad de toda la sociedad.