Vecinos de Solano convocan a una protesta por la inseguridad

Vecinos de San Francisco Solano convocaron a una protesta para reclamar mayores medidas de seguridad ante el incremento de hechos delictivos en la zona. La convocatoria, difundida a través de redes sociales, tendrá lugar el jueves 9 de abril a las 18.30 frente a la Comisaría 4ta.

Según informaron los organizadores, la iniciativa surge como respuesta a reiterados episodios de inseguridad registrados en distintos barrios de la jurisdicción. En ese marco, los vecinos exigen la instalación de más cámaras de vigilancia y un refuerzo en los patrullajes policiales.

Tras la concentración inicial, está previsto que los manifestantes realicen una marcha hacia la estación ferroviaria, con el objetivo de visibilizar el reclamo y sumar adhesiones.