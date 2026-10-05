Vecinos redujeron a un ladrón tras golpear y asaltar a una joven en Solano

Vecinos del barrio Los Eucaliptus, en San Francisco Solano, redujeron a un hombre que esta mañana había asaltado y golpeado a una joven para robarle el teléfono celular. El delincuente fue finalmente detenido por la Policía.

El hecho ocurrió en las inmediaciones de la Escuela N° 57, en la esquina de las calles 899 y 865. Según trascendió, el sujeto interceptó a la joven y la agredió físicamente con el objetivo de sustraerle el celular.

Tras el robo, vecinos de la zona advirtieron la situación y lograron alcanzar al sospechoso. Luego de reducirlo, dieron aviso a la Policía, que arribó al lugar y procedió a detenerlo.

El episodio generó preocupación entre los vecinos del barrio, mientras que el detenido quedó a disposición de la Justicia para determinar las circunstancias del hecho y su situación procesal.