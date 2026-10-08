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Jueves, 8 de octubre de 2026

Videojuegos, juegos de mesa y experiencias interactivas: llega una nueva Quilmes Game Fest

La iniciativa apunta a generar un espacio de encuentro para toda la comunidad, con actividades vinculadas al entretenimiento y a la industria del videojuego.

Redacción FMQ
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La Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) se prepara para una nueva edición de la Quilmes Game Fest, la propuesta que reúne videojuegos, juegos de mesa, experiencias interactivas y distintas expresiones de la cultura lúdica. Este año, el evento tendrá una nueva sede y se trasladará al predio de La Bernalesa, en Bernal.

Bajo el lema "Salí de la pantalla. Vení a jugar", el festival se realizará este sábado 10 de octubre de 2026, de 14 a 19, con entrada libre y gratuita. La iniciativa apunta a generar un espacio de encuentro para toda la comunidad, con actividades vinculadas al entretenimiento y a la industria del videojuego.

Durante la jornada, quienes se acerquen podrán disfrutar de diferentes propuestas relacionadas con los videojuegos y los juegos de mesa, además de experiencias interactivas y otras alternativas vinculadas con la cultura lúdica.

Uno de los objetivos centrales de la Quilmes Game Fest es también dar visibilidad al talento local y regional. En ese sentido, la UNQ mantiene abierta la convocatoria para desarrolladores y creadores que quieran participar del festival y presentar sus producciones ante el público.

La invitación alcanza a quienes desarrollen videojuegos, experiencias interactivas o proyectos lúdicos, con la posibilidad de compartir sus trabajos y formar parte de una jornada dedicada a la industria y la cultura de los videojuegos.

De esta manera, la Quilmes Game Fest volverá a reunir a jugadores, desarrolladores, creadores y familias en una jornada abierta a la comunidad, esta vez con La Bernalesa como escenario.

Quilmes Game Fest 2026

  • Fecha: sábado 10 de octubre de 2026

  • Horario: de 14 a 19

  • Lugar: La Bernalesa, Bernal

  • Entrada: libre y gratuita

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