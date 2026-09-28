Videojuegos, juegos de mesa y experiencias interactivas: llega una nueva Quilmes Game Fest

La Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) se prepara para una nueva edición de la Quilmes Game Fest, la propuesta que reúne videojuegos, juegos de mesa, experiencias interactivas y distintas expresiones de la cultura lúdica. Este año, el evento tendrá una nueva sede y se trasladará al predio de La Bernalesa, en Bernal.

Bajo el lema "Salí de la pantalla. Vení a jugar", el festival se realizará el sábado 10 de octubre de 2026, de 14 a 19, con entrada libre y gratuita. La iniciativa apunta a generar un espacio de encuentro para toda la comunidad, con actividades vinculadas al entretenimiento y a la industria del videojuego.

Durante la jornada, quienes se acerquen podrán disfrutar de diferentes propuestas relacionadas con los videojuegos y los juegos de mesa, además de experiencias interactivas y otras alternativas vinculadas con la cultura lúdica.

Uno de los objetivos centrales de la Quilmes Game Fest es también dar visibilidad al talento local y regional. En ese sentido, la UNQ mantiene abierta la convocatoria para desarrolladores y creadores que quieran participar del festival y presentar sus producciones ante el público.

La invitación alcanza a quienes desarrollen videojuegos, experiencias interactivas o proyectos lúdicos, con la posibilidad de compartir sus trabajos y formar parte de una jornada dedicada a la industria y la cultura de los videojuegos.

De esta manera, la Quilmes Game Fest volverá a reunir a jugadores, desarrolladores, creadores y familias en una jornada abierta a la comunidad, esta vez con La Bernalesa como escenario.

Quilmes Game Fest 2026