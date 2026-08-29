Villa Alcira tendrá todas sus calles pavimentadas: ya comenzó una obra clave en Bernal Este

La diputada provincial Mayra Mendoza y la intendenta de Quilmes, Eva Mieri, recorrieron este viernes el inicio de la obra de pavimentación de 10 cuadras en el barrio Villa Alcira, en Bernal Este, una intervención que permitirá completar el pavimento de las calles de la zona.

Durante la jornada, las funcionarias también mantuvieron un encuentro con vecinos en el Club Social y Deportivo Villa Alcira, donde explicaron los alcances del proyecto y destacaron que la obra será financiada 100% con fondos municipales.

"Vamos a vivir la transformación de este barrio. Y con muchísimo esfuerzo porque estas obras son financiadas 100% con la contribución de los vecinos. De eso se trata, porque acá no se va a cobrar nada", sostuvo Mayra Mendoza, quien se encuentra de licencia como intendenta.

En ese sentido, remarcó que el objetivo es avanzar con obras en los distintos barrios de Quilmes y señaló: "Todavía hay barrios que lo esperan. Entonces, les queremos pedir que el modo de agradecer este trabajo, este compromiso con mejorar la calidad de vida de los vecinos, sea seguir acompañando estos proyectos de trabajo".

Por su parte, Eva Mieri destacó la continuidad de la obra pública municipal pese al freno de inversiones a nivel nacional.

"A nivel nacional la obra pública se detuvo. En Quilmes no nos quedamos de brazos cruzados ni de brazos caídos gracias a la impronta de trabajo de Mayra, que no deja un día de seguir pensando en cómo mejorar a nuestros barrios", afirmó la intendenta.

La jefa comunal sostuvo además que los trabajos permitirán "completar con todas las calles pavimentadas para el barrio, darle calidad de vida a las familias y dignidad a cada uno de los vecinos para que vivan mejor".

Qué calles serán pavimentadas

El proyecto contempla la pavimentación de Almafuerte, entre Lago Carril Lauquen y avenida Caseros, además de las dos cuadras que restan asfaltar de Lago Lácar, Nuestra Señora de Fátima y Lago Viedma, desde Constitución hasta el paredón del predio privado.

Los trabajos incluyen la colocación de pavimento rígido de hormigón H-30 de alta resistencia, con una calzada de siete metros de ancho y cordón integral, además del reacondicionamiento de las bases.

La obra también contempla una intervención sobre el sistema de desagües pluviales, con la instalación de nuevos sumideros, cañerías de enlace y cámaras de inspección, junto con la reconstrucción de veredas y desagües domiciliarios que puedan verse afectados.

Desde el Municipio señalaron que la intervención permitirá eliminar zanjas y prevenir la acumulación de agua estancada, además de mejorar la circulación de vehículos, el servicio de recolección de residuos y el acceso de unidades de emergencia.

La obra forma parte del plan municipal "Pavimentación y Mejoramiento Urbano en Zona Este", que contempla un total de 14 cuadras.

Luego de recorrer los trabajos, Mendoza y Mieri se trasladaron al Club Villa Alcira, ubicado en Almafuerte y Nuestra Señora de Fátima, donde dialogaron con vecinos sobre las características de la obra.

La institución, fundada en 1988 y presidida por Liliana Montoya, recibió asistencia financiera del Municipio para realizar mejoras y construir un SUM. Actualmente desarrolla distintas actividades deportivas, educativas y comunitarias, entre ellas los programas FinEs y Punto Solidario.