Violenta entradera en Quilmes Oeste: tres detenidos y todo lo robado, recuperado

Tres hombres fueron detenidos durante la madrugada luego de protagonizar una entradera contra un vecino de 73 años en Quilmes Oeste. La investigación permitió identificar el vehículo utilizado por los delincuentes mediante el seguimiento de cámaras de seguridad municipales y privadas, hasta localizar el lugar donde se habían refugiado.

El hecho ocurrió en un domicilio ubicado sobre Constancio Vigil al 3400, cuando la víctima llegaba a su casa a bordo de una Ford Ecosport. En ese momento, cuatro delincuentes armados descendieron de un Volkswagen Polo blanco, lo interceptaron y lo obligaron a ingresar a la vivienda luego de golpearlo con las armas.

La situación fue advertida por la esposa del hombre, quien comenzó a pedir auxilio a los gritos y activó la alarma de la propiedad. Ante esto, los asaltantes escaparon del lugar con distintas pertenencias de la víctima.

Tras el aviso, efectivos del Gabinete Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría Quilmes Novena iniciaron un relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona, tanto municipales como privadas. El análisis de las imágenes permitió reconstruir el recorrido del Volkswagen Polo y establecer hacia dónde se habían dirigido los sospechosos.

Con esa información, la UFI N° 07 del Departamento Judicial de Quilmes, junto con el Juzgado de Garantías de turno, autorizó un allanamiento de urgencia en una vivienda ubicada sobre La Rioja al 2300, en Quilmes Oeste.

Durante el procedimiento, uno de los sospechosos intentó escapar por los fondos de la propiedad, pero fue interceptado por los policías. Se trata de Rodrigo B., de 22 años. En el interior de la vivienda también fueron detenidos Nicolás A., de 23 años, quien estaba oculto debajo de una cama, y José G., de 43, encontrado detrás de un sillón.

En el lugar, los investigadores secuestraron el Volkswagen Polo blanco señalado como el vehículo utilizado durante la entradera, además de un pasamontañas, guantes negros y prendas de vestir.

Asimismo, lograron recuperar los elementos sustraídos durante el asalto, entre ellos un bolso de mano, una gorra con visera y un teléfono celular Motorola.

La fiscalía convalidó el procedimiento y formalizó la imputación contra los tres detenidos por el delito de robo doblemente calificado en poblado y en banda, cometido con arma de fuego cuya aptitud para el disparo no puede tenerse por acreditada.