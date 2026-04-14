Violenta secuencia en Quilmes Oeste: dos menores detenidos tras enfrentarse a tiros con la policía

Dos adolescentes de 17 años fueron detenidos en Quilmes Oeste luego de protagonizar una violenta secuencia que incluyó una persecución a alta velocidad, un enfrentamiento armado con la policía y una fuga por los techos de varias viviendas.

Todo comenzó en la intersección de Los Quilmes y Cerrito, cuando efectivos del Grupo de Prevención Motorizada (GPM) detectaron a dos jóvenes circulando en una motocicleta KTM Duke 390 sin chapa patente. Al intentar identificarlos, los sospechosos escaparon a toda velocidad.

Tras recorrer varias cuadras, ambos abandonaron la moto y continuaron la huida a pie. Durante la persecución, uno de ellos descartó un arma de fuego antes de ser reducido por los efectivos policiales.

Disparos contra la policía y operativo cerrojo

La situación se agravó cuando el segundo adolescente ingresó a una vivienda de la zona para intentar escapar y, desde allí, efectuó disparos contra el personal policial. Los uniformados repelieron la agresión con sus armas reglamentarias.

Ante la peligrosidad de la situación, se solicitó apoyo a efectivos de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) de Quilmes, que junto al personal local montaron un operativo cerrojo en toda la manzana.

Finalmente, el joven fue capturado mientras intentaba escapar por los techos de las casas linderas.

La moto era robada y el arma tenía pedido de secuestro desde 1990

Tras las pericias correspondientes, se confirmó que la motocicleta KTM Duke 390 tenía pedido de secuestro activo desde el 25 de marzo de 2026, solicitado por la Comisaría Segunda de Lanús.

Además, el revólver calibre 22 descartado por uno de los detenidos presentaba un dato llamativo: registraba un pedido de secuestro vigente desde el 7 de mayo de 1990, en el marco de una causa por robo calificado y privación ilegal de la libertad iniciada hace 36 años.

Intervención judicial

La Unidad Funcional de Instrucción y Juicio de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Quilmes avaló el procedimiento y dispuso la aprehensión de ambos menores por los delitos de encubrimiento, portación de arma de uso civil, violación de domicilio y atentado a la autoridad.

Por su parte, los menores fueron trasladados al Centro de Admisión de Menores de La Plata.