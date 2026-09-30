Violento ataque en pleno centro de Quilmes: le arrojó una piedra a una persona que cruzaba la calle

Una joven le arrojó una piedra a una persona que cruzaba la calle, en pleno centro de Quilmes en una escena que sorprendió a quienes circulaban por la zona.

El hecho ocurrió en la esquina de Alsina e Yrigoyen, uno de los sectores de mayor movimiento del centro quilmeño. Según las imágenes que trascendieron, la agresión se produjo de manera repentina y no se habría advertido una discusión previa entre ambas personas.

En el video se observa cómo la joven toma una piedra y la arroja contra la persona que se encontraba atravesando la calle. La situación ocurrió a plena luz del día y frente a numerosos transeúntes, que quedaron sorprendidos ante la violenta reacción.

Por el momento, no trascendieron los motivos que habrían desencadenado el ataque, ni tampoco se informó si la persona agredida sufrió heridas como consecuencia del piedrazo.

El episodio generó preocupación entre quienes presenciaron la situación y volvió a poner el foco sobre los hechos de violencia que pueden registrarse en plena vía pública, incluso en sectores de gran circulación de Quilmes.