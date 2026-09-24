Visita del Papa León XIV al Cottolengo Don Orione: "Va a visibilizar el tema discapacidad"

El Cottolengo Don Orione se prepara con expectativa y emoción para recibir al Papa León XIV durante su visita a la Argentina. En ese marco, el director del Servicio de Discapacidad de la institución, Fernando Montero, habló con Radio FMQ y destacó la importancia de este encuentro.

"Estamos muy contentos y muy movilizados por la visita del Papa", expresó Montero, quien además remarcó el trabajo que realiza diariamente la institución junto a las personas con discapacidad.

"Formamos parte del colectivo de discapacidad. Venimos trabajando a pulmón a pesar de las dificultades", señaló el director del Servicio de Discapacidad.

Actualmente, 413 personas viven en el Cottolengo Don Orione, lo que implica un importante despliegue de recursos y personal para garantizar la atención permanente. "Es un esfuerzo muy grande porque es 24/7", explicó Montero.

De cara a la visita, uno de los momentos destacados será el encuentro del Papa con dos personas que residen en la institución desde hace cuatro décadas. "Cuando venga el Papa va a escuchar la historia de dos personas que hace 40 años están viviendo acá", adelantó.



Y agregó: "El Papa se va a encontrar con las personas con discapacidad. Es un encuentro pastoral, de profunda espiritualidad. Es un evento cerrado pero se va a armar con pantallas y vallado. Se habla que va a venir mucha gente".