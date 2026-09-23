Visita del Papa León XIV: cuándo será feriado nacional

El Gobierno anunció este martes que el lunes 9 de noviembre será feriado nacional por la visita del Papa León XIV -que estará en el país del 8 al 11 de ese mes- y anticipó que analiza otros asuetos para el resto de los días dentro de las jurisdicciones que visitará el sumo pontífice.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, lo confirmó en diálogo con la prensa: "El día lunes 9 de noviembre será feriado nacional", dijo. Y agregó: "Los días martes y miércoles se trabajará dentro de cada una de las jurisdicciones, en la ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, provincia de Córdoba, en feriados limitados a las jurisdicciones específicas".

El lunes encabezará una misa en Palermo, recorrerá el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole y se reunirá con sindicalistas, movimientos sociales, líderes religiosos y obispos. El martes viajará a Córdoba para celebrar la Santa Misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar y mantener encuentros con miembros de la Iglesia, antes de regresar a Buenos Aires para una vigilia con jóvenes. Finalmente, el miércoles visitará el Complejo Penitenciario Federal, celebrará una misa en la Basílica de Nuestra Señora de Luján y partirá hacia Lima, Perú.