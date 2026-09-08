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Martes, 8 de septiembre de 2026

Visita del Papa León XIV: la Diócesis de Quilmes abrió la inscripción para voluntarios

La convocatoria está dirigida a personas de entre 18 y 65 años, que sean ciudadanos argentinos o cuenten con residencia argentina vigente.

Redacción FMQ
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La Diócesis de Quilmes abrió este lunes la inscripción para quienes quieran sumarse como voluntarios y prestar servicios durante la visita del Papa León XIV a la Argentina.

La convocatoria está dirigida a personas de entre 18 y 65 años, que sean ciudadanos argentinos o cuenten con residencia argentina vigente. Además, los postulantes deberán disponer de tiempo y participar de las instancias de formación obligatorias previstas por la organización.

Desde la Diócesis aclararon que la preinscripción no implica una asignación automática a un área de servicio. La función que desempeñe cada voluntario dependerá de las necesidades de la organización, su perfil y su disponibilidad.

Asimismo, se informó que algunos servicios podrán requerir disponibilidad previa al evento, por lo que quienes se inscriban deberán contemplar esa posibilidad.

Entre los requisitos establecidos, los voluntarios deberán ser argentinos o contar con residencia argentina y tener entre 18 y 65 años cumplidos al 8 de octubre de 2026.

La convocatoria busca conformar un equipo de personas que pueda colaborar en las distintas tareas previstas durante la visita de León XIV al país. La participación en las actividades de formación será obligatoria para quienes sean convocados.

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