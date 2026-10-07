Visita del Papa León XIV: abre la inscripción para las misas

La llegada del papa León XIV a la Argentina ya tiene fecha y crece la expectativa entre los fieles que buscan participar de los distintos encuentros previstos durante su visita. El Sumo Pontífice permanecerá en el país desde el domingo 8 hasta el miércoles 11 de noviembre y recorrerá la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Luján.

En ese marco, este jueves 8 de octubre, a partir de las 12, quedará habilitada la inscripción gratuita para los cinco encuentros que contarán con participación del público.

Desde ese momento, los fieles podrán registrarse para asistir a las celebraciones previstas en las distintas sedes. También estarán disponibles la acreditación para los sacerdotes que quieran concelebrar, la inscripción y la información específica para las personas con discapacidad y el registro para participar del encuentro de los jóvenes con el Santo Padre.

En el caso de las misas, la inscripción será recomendada, aunque no obligatoria. Quienes completen el registro recibirán un correo electrónico como constancia y el acceso será libre.

En cambio, el encuentro con el clero y la vida consagrada y la actividad destinada a los jóvenes tendrán un mecanismo diferente. En ambos casos será necesario verificar el correo electrónico y contar con la aprobación de la inscripción, debido a que se asignará un lugar a cada participante.