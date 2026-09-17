Vuelve la "Expo Quilmes Educa" a la Universidad de Quilmes

La propuesta se realizará el 28 y 30 de septiembre y estará destinada a estudiantes de los últimos años de escuelas secundarias, que podrán conocer las distintas alternativas de educación superior, técnica y profesional de la región.



Los días 28 y 30 de septiembre de 2026 se llevará adelante una nueva edición de la Expo Quilmes Educa, una iniciativa destinada a acercar a estudiantes secundarios información sobre las diferentes opciones de formación disponibles en la región.

En esta edición, la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) volverá a ser sede de la Expo local durante la segunda jornada. A lo largo de los dos días, estudiantes de los últimos años de escuelas secundarias podrán recorrer stands, participar de charlas y acceder a información sobre propuestas educativas de nivel superior, técnico y profesional.

La actividad reunirá a universidades, institutos de formación docente, instituciones de formación artística y técnica y centros de formación profesional, con el objetivo de brindar a los jóvenes herramientas para conocer las alternativas disponibles para continuar sus estudios y capacitación luego de finalizar la escuela secundaria.

La primera jornada tendrá lugar el lunes 28 de septiembre, de 9 a 16, en el Polideportivo de la EES N° 2, ubicado en avenida 844 N° 2257, en San Francisco Solano.

La segunda jornada se desarrollará el miércoles 30 de septiembre, también de 9 a 16, en la Universidad Nacional de Quilmes, ubicada en Roque Sáenz Peña 352, Bernal.