Vuelve la Quilmes Game Fest: videojuegos, juegos de mesa y diversión con entrada gratis

La Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) se prepara para una nueva edición de la Quilmes Game Fest, el evento que reúne a la cultura lúdica, los videojuegos y las propuestas interactivas en una jornada abierta a toda la comunidad.

Bajo el lema "Salí de la pantalla. Vení a jugar", la edición 2026 tendrá una nueva sede y se realizará en el predio de La Bernalesa, ubicado sobre avenida Lamadrid al 1500.

La cita será el próximo 3 de octubre, de 14 a 19, con entrada libre y gratuita. Durante la jornada, quienes se acerquen podrán disfrutar de videojuegos, juegos de mesa, experiencias interactivas y distintas expresiones vinculadas con la cultura lúdica.

El encuentro busca ofrecer un espacio de entretenimiento y, al mismo tiempo, generar un punto de encuentro para quienes forman parte de la comunidad gamer y para quienes quieran acercarse a conocer nuevas propuestas.

Convocatoria para desarrolladores y creadores

Además de las actividades abiertas al público, la Quilmes Game Fest mantiene vigente una convocatoria destinada a desarrolladores de videojuegos, creadores de experiencias interactivas y responsables de proyectos lúdicos.

La propuesta apunta a dar visibilidad al talento local y regional, brindando la posibilidad de presentar producciones y compartirlas directamente con el público durante el festival.

De esta manera, la nueva edición de la Quilmes Game Fest buscará combinar entretenimiento, creatividad y producción local en una jornada gratuita para toda la comunidad.