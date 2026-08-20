Menú
Radio en vivo
Jueves, 20 de agosto de 2026

Vuelve la Quilmes Game Fest: videojuegos, juegos de mesa y diversión con entrada gratis

La gran fiesta de la cultura lúdica se realizará el 3 de octubre en La Bernalesa, con propuestas para toda la comunidad.

Redacción FMQ
Agregá Crónica - Firme junto al pueblo enCrónica - Firme junto al pueblo Google Preference

La Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) se prepara para una nueva edición de la Quilmes Game Fest, el evento que reúne a la cultura lúdica, los videojuegos y las propuestas interactivas en una jornada abierta a toda la comunidad.

Bajo el lema "Salí de la pantalla. Vení a jugar", la edición 2026 tendrá una nueva sede y se realizará en el predio de La Bernalesa, ubicado sobre avenida Lamadrid al 1500.

La cita será el próximo 3 de octubre, de 14 a 19, con entrada libre y gratuita. Durante la jornada, quienes se acerquen podrán disfrutar de videojuegos, juegos de mesa, experiencias interactivas y distintas expresiones vinculadas con la cultura lúdica.

El encuentro busca ofrecer un espacio de entretenimiento y, al mismo tiempo, generar un punto de encuentro para quienes forman parte de la comunidad gamer y para quienes quieran acercarse a conocer nuevas propuestas.

Convocatoria para desarrolladores y creadores

Además de las actividades abiertas al público, la Quilmes Game Fest mantiene vigente una convocatoria destinada a desarrolladores de videojuegos, creadores de experiencias interactivas y responsables de proyectos lúdicos.

La propuesta apunta a dar visibilidad al talento local y regional, brindando la posibilidad de presentar producciones y compartirlas directamente con el público durante el festival.

De esta manera, la nueva edición de la Quilmes Game Fest buscará combinar entretenimiento, creatividad y producción local en una jornada gratuita para toda la comunidad.

Esta nota habla de:
1
Doble choque y caos en la Autopista Buenos Aires-La Plata
Noticias Locales

Doble choque y caos en la Autopista Buenos Aires-La Plata

2
ANSES Quilmes: quiénes cobran este jueves 20 de agosto
Noticias Locales

ANSES Quilmes: quiénes cobran este jueves 20 de agosto

3
Intentó embestir a policías y terminó chocando contra un patrullero en San Francisco Solano
Noticias Locales

Intentó embestir a policías y terminó chocando contra un patrullero en San Francisco Solano

4
Cuándo es el próximo feriado y cuántos días tendrá el próximo fin de semana largo
Sociedad

Cuándo es el próximo feriado y cuántos días tendrá el próximo fin de semana largo

5
Un choque desató una feroz pelea entre varios hombres en Quilmes Oeste
Noticias Locales

Un choque desató una feroz pelea entre varios hombres en Quilmes Oeste

Últimas noticias de UNQ