Tensión en los tribunales de Quilmes por la falta de agua: el gremio podría convocar a una asamblea

El funcionamiento cotidiano del Fuero Penal de Quilmes se encuentra afectado por la falta de agua, una situación que genera preocupación entre los trabajadores judiciales por las condiciones de salubridad e higiene en el edificio.

Desde la Asociación Judicial Bonaerense (AJB), Departamental Quilmes, señalaron que las dependencias de la Administración de Justicia y del Ministerio Público llevan varios días sin suministro de agua o con un servicio intermitente, lo que dificulta el normal desarrollo de las tareas.

Ante este escenario, la conducción gremial se comunicó con las autoridades correspondientes y confirmó que el personal de Mantenimiento trabaja para solucionar el problema, incluso fuera de su horario habitual.

Además, la organización sindical adelantó que enviará notas formales a la Cámara Penal y a la Fiscalía General, organismos responsables de la superintendencia del inmueble, para plantear la situación y reclamar una solución.

Desde la AJB remarcaron que, mientras persista el inconveniente, los titulares de las dependencias están facultados para autorizar el retiro del personal, establecer guardias mínimas y disponer la modalidad de trabajo remoto.

Advierten que podrían convocar a una asamblea

El gremio informó que seguirá de cerca los trabajos de reparación durante las próximas horas para evaluar cómo evoluciona el problema y definir los pasos a seguir.

En caso de que la falta de agua continúe, la AJB convocará a una asamblea en el hall central del edificio del Fuero Penal para resolver colectivamente las medidas a adoptar.

"No se puede trabajar sin condiciones mínimas de salubridad", enfatizaron desde la Departamental Quilmes, al expresar su preocupación por las condiciones en las que deben desempeñarse los trabajadores.

Por el momento, la fecha de una eventual asamblea dependerá de los informes técnicos sobre el alcance de las averías y de la evolución de las tareas destinadas a restablecer el suministro.