ANSES confirmó una beca de $35.000 mensuales: quiénes pueden cobrarla

Mientras otras líneas de las Becas Progresar ya finalizaron sus períodos de inscripción, todavía permanece abierta la convocatoria para quienes buscan capacitarse en oficios y sumar herramientas para el mundo laboral. La inscripción a Progresar Formación Profesional estará disponible hasta el 27 de noviembre de 2026.

Quienes cumplan con los requisitos establecidos todavía tienen tiempo para completar el trámite de manera online. La inscripción es gratuita, individual y no requiere concurrir a una oficina.

Quiénes pueden acceder a Progresar Formación Profesional

La línea Progresar Formación Profesional, también conocida como Progresar Trabajo, está destinada a personas que realizan cursos vinculados con oficios y capacitación laboral.

Las propuestas de formación deben estar reconocidas y validadas por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET).

Entre los requisitos, se establece que los postulantes deben ser argentinos nativos o naturalizados. En el caso de las personas extranjeras, deberán acreditar al menos dos años de residencia legal en el país y contar con DNI.

Además, los ingresos personales y familiares no deben superar el equivalente a tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles. También existen incompatibilidades relacionadas con la percepción de otras becas, el Impuesto a las Ganancias y la posesión de determinados títulos universitarios, profesorados o tecnicaturas.

Cuánto paga Progresar Formación Profesional

La beca contempla un monto de $35.000 mensuales. El beneficio puede alcanzar un acumulado de hasta $420.000 en doce cuotas, dependiendo de la duración de la capacitación y del cumplimiento de las condiciones exigidas por el programa.

Una parte del dinero puede quedar sujeta a retención hasta que se verifique el cumplimiento de los requisitos académicos correspondientes.

Cómo inscribirse

Para iniciar la solicitud, primero es necesario estar inscripto en un curso de formación profesional que forme parte de la oferta habilitada y cumpla con los criterios establecidos por el programa.

Luego, el interesado debe completar y enviar el formulario de inscripción correspondiente. Una vez realizado el trámite, se recomienda conservar la constancia de inscripción.

La solicitud atraviesa posteriormente una evaluación socioeconómica, que toma como referencia la información disponible en las bases de ANSES, y una evaluación académica, vinculada con los datos proporcionados por la institución en la que se realiza la capacitación.

El resultado de la postulación podrá consultarse posteriormente desde la plataforma de Progresar.

De esta manera, la inscripción a Progresar Formación Profesional permanecerá abierta hasta el 27 de noviembre de 2026, por lo que quienes todavía no realizaron el trámite cuentan con tiempo para presentar su solicitud.