Cortes programados de agua en la región: dónde y cuándo

La empresa Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) informó que continúa con el Plan Integral de Mejora y Mantenimiento en su área de concesión y difundió el cronograma de trabajos previstos para esta semana, que podrían generar afectaciones temporales en el normal funcionamiento del servicio de agua en distintos distritos del sur del conurbano bonaerense.

Según detalló la compañía, las tareas se realizarán en los partidos de Quilmes, Florencio Varela, Lanús y Avellaneda durante los días 10, 11 y 12 de marzo.

En primer lugar, este martes 10 de marzo se podrían registrar inconvenientes en el servicio entre las 9 y las 19 en zonas de Quilmes y Florencio Varela, particularmente en las localidades de Villa La Florida y San Juan Bautista. El área afectada comprende el radio delimitado por las calles Sargento Cabral, General Belgrano, Del Trabajo, Ruta Provincial N°36, avenida República de Francia, avenida Monteverde, Darregueira, Azara, Dans Rey, Hipólito Yrigoyen, San Lorenzo, Solís, General Güemes, Thevenet, General Simón Bolívar, Chubut y Santa Cruz.

Ese mismo día, entre las 8 y las 18, también podría verse afectado el suministro en distintas localidades de ambos partidos, entre ellas Villa La Florida, Quilmes Oeste, San Francisco Solano, Gobernador Costa y San Juan Bautista.

Por otra parte, AySA informó que entre el martes 10 y el jueves 12 de marzo se llevarán adelante trabajos en Lanús. Las tareas se realizarán entre las 8 y las 18 en un sector de Lanús Oeste comprendido por las calles Plaul Santiago, avenida 25 de Mayo, Coronel Murature y General Hornos.

En el mismo período también se realizarán intervenciones en el partido de Avellaneda, que podrían afectar el servicio en las localidades de Wilde y Villa Domínico, en el área delimitada por las calles Tres Arroyos, Coronel Olmos, Baradero y Las Flores.

Finalmente, el miércoles 11 de marzo, entre las 9 y las 19, se desarrollarán trabajos en Quilmes que podrían impactar en el suministro en sectores de Quilmes Oeste y Ezpeleta Oeste, dentro del radio comprendido por avenida Mosconi, Juan B. Justo, General Acha y 12 de Octubre.