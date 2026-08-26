Descuento del 55% en la SUBE: cómo acceder al beneficio de ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) mantiene habilitado el trámite para acceder a un 55% de descuento en el transporte público mediante la Tarifa Social Federal de la tarjeta SUBE. El beneficio está destinado a distintos grupos considerados vulnerables y permite abonar solamente el 45% del valor nominal del boleto en los viajes alcanzados por la Red SUBE.



El descuento no se activa automáticamente por cobrar una prestación de ANSES. Para acceder, es necesario realizar previamente la gestión correspondiente y vincular una tarjeta SUBE registrada a nombre del beneficiario.

Quiénes pueden acceder al beneficio

La Tarifa Social Federal alcanza a los siguientes grupos:

Jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación por Embarazo (AUE).

Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez, Vejez y Madres de 7 hijos.

Estudiantes que reciben las Becas Progresar.

Personal de Casas Particulares registrado.

Monotributistas Sociales.

Titulares del Seguro por Desempleo.

Veteranos de la Guerra de Malvinas.

Beneficiarios de los programas Volver al Trabajo y Acompañamiento Social.

Cómo generar el PIN SUBE desde Mi ANSES

El trámite puede realizarse de manera digital a través de la plataforma Mi ANSES o desde la aplicación móvil.

Ingresar a Mi ANSES: acceder con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Entrar a "Programas y beneficios": una vez dentro de la cuenta, seleccionar esa opción en el menú. Generar el PIN SUBE: presionar sobre "Generar PIN SUBE". Obtener el código: el sistema emitirá un PIN numérico de seis dígitos. Vincular la tarjeta: utilizar el código para asociar la SUBE registrada en la cuenta del usuario al sistema de atributos sociales, a través de los canales habilitados por SUBE.

Una vez completada la gestión y acreditado el atributo social, el descuento se aplica al utilizar la tarjeta SUBE correspondiente.

También se puede realizar de manera presencial

Quienes no quieran hacer el trámite de forma online pueden gestionarlo presencialmente. Para ello, deben concurrir con DNI y tarjeta SUBE a una Unidad de Atención Integral (UDAI) de ANSES o a un Centro de Atención SUBE.

De esta manera, los beneficiarios que cumplan con los requisitos pueden acceder a una reducción del 55% sobre la tarifa correspondiente, siempre que la tarjeta esté correctamente registrada y el atributo social se encuentre habilitado.

¿Cómo activar la Tarifa Social Federal en la tarjeta SUBE?

Una vez registrado el PIN en el perfil del usuario, el atributo social queda pendiente de validación física. Para que la máquina canceladora de los colectivos, los molinetes de subte o las validadoras de trenes apliquen la deducción del 55%, es indispensable finalizar la activación: