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Miércoles, 12 de agosto de 2026

León XIV en la Argentina: impulsan tres días no laborables por la visita del Papa

El proyecto contempla el 9, 10 y 11 de noviembre y deberá ser analizado por el Poder Ejecutivo. El pontífice visitará Buenos Aires, Córdoba y Luján.

Redacción FMQ
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A pocos meses de la llegada del papa León XIV a la Argentina, el diputado nacional Jorge Taiana presentó un proyecto para que los días 9, 10 y 11 de noviembre de 2026 sean declarados excepcionalmente como jornadas no laborables.

La iniciativa busca facilitar la participación de los fieles en las actividades previstas durante la visita del pontífice, además de favorecer la organización y el desplazamiento de quienes quieran acompañar su paso por el país.

El proyecto de resolución fue presentado ante el Poder Ejecutivo luego de que el Gobierno nacional y fuentes eclesiásticas confirmaran que León XIV visitará la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre, como parte de su primera gira por América Latina desde que asumió como sucesor de Francisco.

Cómo será la visita de León XIV a la Argentina

El viaje del Papa comenzará en Uruguay, donde permanecerá entre el 6 y el 8 de noviembre y visitará Montevideo, Paysandú y Florida. Luego llegará a la Argentina y continuará su recorrido por Perú, donde estará entre el 11 y el 17 de noviembre.

Durante su estadía en el país, León XIV tiene previsto visitar Buenos Aires, Córdoba y Luján, uno de los principales destinos de peregrinación católica de la provincia de Buenos Aires.

La visita tendrá además una relevancia histórica: será la primera vez que un Papa regrese a la Argentina desde 1987, cuando Juan Pablo II realizó su segunda visita al país. De esta manera, el viaje de León XIV marcará el regreso de un pontífice a territorio argentino después de 39 años.

Al fundamentar su iniciativa, Taiana sostuvo que la llegada del Papa representa una oportunidad para "renovar la esperanza" y reafirmar valores como el diálogo, la fraternidad y el encuentro entre los argentinos.

El diputado también destacó la continuidad del pontificado de León XIV con el legado de Francisco, así como su trayectoria y vínculo con América Latina. En ese sentido, consideró que su mensaje en defensa de la dignidad humana y la justicia social adquiere especial relevancia en el contexto actual.

Por el momento, la declaración de los días 9, 10 y 11 de noviembre como jornadas no laborables es solamente una propuesta y deberá ser evaluada por el Poder Ejecutivo. La eventual medida tendría como objetivo principal facilitar la movilidad y la participación de quienes quieran acompañar las actividades previstas durante la visita papal.

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