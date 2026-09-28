Se vienen tres feriados por la visita del Papa León XIV: qué días habrá y dónde

El Gobierno nacional oficializó tres jornadas de feriado por la visita del papa León XIV a la Argentina, prevista entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre de 2026. La medida quedó establecida mediante el Decreto 1103/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial.

No se trata de tres feriados para todo el país: cada jornada tendrá un alcance territorial diferente, de acuerdo con las actividades y desplazamientos previstos durante la visita.

Qué días serán feriado

El cronograma establecido por el Gobierno es el siguiente:

Lunes 9 de noviembre: será feriado nacional en todo el país .

será . Martes 10 de noviembre: será feriado únicamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Córdoba .

será feriado únicamente en la . Miércoles 11 de noviembre: será feriado exclusivamente en la provincia de Buenos Aires.

De esta manera, para los habitantes de la provincia de Buenos Aires habrá dos feriados vinculados con la visita papal: el lunes 9 y el miércoles 11 de noviembre.

¿El lunes 9 de noviembre es feriado en todo el país?

Sí. El lunes 9 de noviembre será feriado nacional en todo el territorio argentino, según establece el artículo 2 del decreto.

¿Qué pasa el martes 10?

El martes 10 de noviembre no será feriado en todo el país. La medida alcanzará únicamente a CABA y Córdoba, jurisdicciones donde están previstas actividades vinculadas con la visita de León XIV.

¿Y el miércoles 11?

El miércoles 11 de noviembre será feriado exclusivamente en la provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, la medida alcanzará a Quilmes y al resto de los municipios bonaerenses.

¿Cuándo llegará León XIV a la Argentina?

El decreto establece que el Papa realizará una visita oficial al país entre el 8 y el 11 de noviembre de 2026. Durante esos días están previstas actividades en distintas jurisdicciones, entre ellas la provincia de Buenos Aires y Córdoba.

En la provincia de Buenos Aires, el operativo contempla actividades en Luján y Claypole, entre ellas una celebración religiosa en la Basílica de Nuestra Señora de Luján, de acuerdo con las disposiciones de seguridad ya publicadas.

Por qué se establecieron los feriados

El Gobierno fundamentó la medida en las necesidades de seguridad, logística y ordenamiento de la circulación relacionadas con las actividades y los desplazamientos del Papa. El decreto señala que la convocatoria prevista podría generar una importante concentración de fieles y visitantes.

Además, el Gobierno creó una Unidad Ejecutora Especial Temporaria "Visita de Su Santidad el Papa León XIV", dependiente de la Jefatura de Gabinete, que tendrá a su cargo la planificación y coordinación de las acciones necesarias para organizar la visita.

La unidad tendrá una vigencia máxima de 12 meses desde la entrada en vigencia del decreto, o hasta que cumpla los objetivos para los que fue creada.