Tragedia en Ruta 6: un joven quilmeño fue aprehendido tras un choque que dejó cinco muertos

Un brutal accidente de tránsito ocurrido sobre la Ruta Provincial Nº6, a la altura del kilómetro 53, mano ascendente hacia Cañuelas, dejó un saldo de cinco personas fallecidas y un joven quilmeño aprehendido por disposición judicial.

De acuerdo al parte policial, el siniestro se produjo cuando una camioneta Volkswagen Amarok gris, patente AC996GV, conducida por Leandro Panetta, de 28 años y domiciliado en Quilmes, impactó desde atrás a un Peugeot 207 blanco.

En el automóvil viajaban Serafina Benítez Cabañas, de 31 años; Juan Aníbal López Rodríguez, de 29; otro hombre mayor de edad aún no identificado oficialmente y dos menores. Todos murieron en el lugar producto de la violencia del choque.

Tras el hecho, acudieron ambulancias, efectivos policiales y personal de la comisaría San Vicente Primera. El conductor de la Amarok fue trasladado al hospital local en calidad de aprehendido, por orden de la fiscalía descentralizada Nº1 de San Vicente, a cargo de la Dra. Castro.