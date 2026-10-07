Vuelve el "Día de la Raza": cuándo será el próximo fin de semana largo

El próximo lunes 12 de octubre será feriado nacional en Argentina y dará lugar a un fin de semana largo de tres días. La fecha recuerda la llegada de la expedición encabezada por Cristóbal Colón a América en 1492 y este año vuelve a aparecer en el calendario oficial bajo la denominación "Día de la Raza".

La fecha fue establecida como fiesta nacional en 1917, durante la presidencia de Hipólito Yrigoyen, mediante un decreto del 4 de octubre de ese año. Desde entonces, la denominación y el sentido de la conmemoración fueron cambiando a lo largo de las distintas etapas de la historia argentina.

Cómo cambió el nombre del feriado

En 2010, durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, el Decreto 1584 modificó la denominación y estableció el "Día del Respeto a la Diversidad Cultural". El cambio buscó dejar atrás la referencia a la idea de "raza" y poner el eje en el reconocimiento de los pueblos originarios y la diversidad cultural.

Durante la gestión de Javier Milei, el Gobierno nacional volvió a utilizar la denominación histórica de "Día de la Raza" en sus comunicaciones oficiales. La Casa Rosada ya había utilizado ese nombre en 2025 y el calendario oficial de feriados de 2026 también lo presenta de esa manera.

El cambio de denominación generó cuestionamientos y debate político y cultural, particularmente entre sectores que sostienen que debería mantenerse el nombre adoptado en 2010.

Cuándo es el feriado de octubre de 2026

El feriado será el lunes 12 de octubre, por lo que no será necesario trasladarlo. De esta manera, el descanso se extenderá desde el sábado 10 hasta el lunes 12 de octubre, conformando un fin de semana largo de tres días.

El martes 13 de octubre será una jornada hábil normal, por lo que las actividades laborales y escolares retomarán su funcionamiento habitual.

Qué se recuerda el 12 de octubre

La fecha recuerda la llegada de la expedición de Cristóbal Colón a América el 12 de octubre de 1492. La jornada quedó incorporada al calendario argentino como feriado nacional en 1917 y posteriormente fue objeto de distintas interpretaciones y cambios en su denominación.

Así, el próximo fin de semana largo de octubre tendrá tres días consecutivos: sábado 10, domingo 11 y lunes 12, antes de la vuelta a la actividad habitual el martes 13.