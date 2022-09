La astrología es una herramienta fundamental para vislumbrar las características ocultas de las personas, así como también su forma de relacionarse con los otros. En esta oportunidad, conocerás cómo influye la carta natal en la demostración de cariño o, por el contrario, en la expresión de ese lado oscuro que todos poseen. ¡Mirá el ranking de los signos más tiernos a los más terroríficos del zodiaco!

La posición de las estrellas y los planetas puede intervenir directamente en los diferentes tipos de personalidad. Por ejemplo, hay quienes tienden a ser muy afectuosos a la hora de relacionarse, para ellos es muy sencillo manifestar lo que sienten por el otro y suelen asegurarse de que no les falte nada a las personas que más quieren.

En la vereda de en frente, están aquellas personas que no es que no posean ternura, pero sí suelen ser más directos y honestos con los pensamientos más oscuros. No les inhibe mostrar sus inseguridades y sus enojos, porque son parte de la vida. Sin embargo, esto puede ser más chocante para quienes no lo perciban de la misma manera.

En esta oportunidad, conocerás el ranking de menor a mayor sobre aquellos que viven una vida color de rosas y los que dan a conocer su carácter más negativo. Vale recordar que todos los signos poseen ambas facetas, solo se altera cuánto de eso se pone sobre la mesa.





Ranking de los signos más tiernos a los más terroríficos

Los doce signos forman parte de la escala, sin embargo, hay tres que lideran la tabla como los más dulces del zodiaco. Estos son Cáncer, Virgo y Tauro:

Cáncer

Los nacidos bajo este signo de agua se conocen por ser los más tiernos de todo el horóscopo. Se trata de personas a las que se les escapa el amor y la dulzura por los poros, suelen estar siempre pendientes del cuidado del otro y, al ser la Luna su regente, están muy asociados a un rol de la maternidad y de la protección. Esto no quita que posean un lado rencoroso y vengativo, solo que no a simple vista.

Virgo

A pesar de que al principio suelen tildarlos de “fríos o secos”, los virginianos adoran cumplir el papel de protector y estar a disposición de las personas que aman. Vas a ocuparte de que siempre posean toda la atención y el cariño que merecen. Además, la moral es muy importante en estas personas, por lo que no buscarán mentir o traicionar a otros.

Tauro

Las y los taurinos son los últimos en ocupar el podio de los signos más tiernos del zodiaco. En este caso, ellos disfrutan mucho de los placeres y del contacto físico, por lo que no se les será difícil expresar su amor y cariño mediante estas dos vías. Si bien pueden tener momentos en donde sus reacciones sean crueles, si ya han aprendido a manejar sus límites, es probable que puedan demostrar su cariño de la forma más sincera.









Mientras que, el lado opuesto de la tabla se compone principalmente por los siguientes signos: Sagitario; Aries y Capricornio.





Sagitario



Para las y los sagitarianos, la fogosidad y la aventura son más interesantes que la ternura y la tranquilidad de expresar el cariño de una forma dulce. Esta no es su forma de actuar cotidianamente, porque no suelen quedarse con los brazos cruzados cuando desean algo, aunque parezca brusco para otros. No obstante, la dualidad entre lo dulce y lo terrorífico es lo que hace más atractivos a los nacidos bajo este signo de fuego.



Aries



En este caso, estamos hablando del signo del guerrero. Las y los arianos no tendrán problema en marcar lo que le parece injusto y manifestar si en algo no están de acuerdo, aunque esto les genere roces con los demás. Su carácter impulsivo no suele relacionarse con la dulzura, sino más bien con la valentía y la sinceridad. Además, tampoco les genera miedo dar a conocer su lado más oscuro o sus inseguridades, ya que creen que esto es una forma de crecer.



Capricornio



Finalmente, el signo que más ama el terror. Se podría decir que le gusta ver al mundo arder de vez en cuando y, más aún, si se trata de aquellas personas que lo lastimaron alguna vez. No buscarás la venganza por tu cuenta, pero cuando llegue, te sentarás tranquilo a apreciar ese momento. Mientras que tampoco suelen caer en los excesos de dulzura, ya que no les conmueve.



La lista completa de signos



El orden del ranking se compone por: