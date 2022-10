Muchas personas son señaladas como “caraduras”, este calificativo puede ser tomado para bien o para mal por distintas razones. Cuando se trata de divertirse y pasar un buen rato entre amigos, las personas que menos vergüenza tienen pueden ser las indicadas para liderar estos momentos.

Sin embargo, cuando un individuo trata de ocultar intereses tras esta fachada divertida, este adjetivo no es respetable. Como siempre, hay personas y personas para todo.

También están los que asocian esta capacidad de no tener vergüenza a una habilidad o virtud, ya que suelen tener menos problemas para hablar en público, para expresar lo que sienten, ya sea bueno o no y para decir lo que piensan sin importar con quien estén hablando.

En el campo de la astrología, los expertos aseguran que hay seres humanos más caraduras que otros y según ellos, los niveles de vergüenza difieren dependiendo del signo.

Como en todos los casos estudiados por la astrología, es importante remarcar que esta apreciación puede variar según el ascendente de cada signo en particular, pero, ante un relevamiento por parte de los profesionales de la astrología, estos son sin dudas los signos más caraduras del zodiaco.

Los signos que no tienen vergüenza.

Cáncer

Sin duda, Cáncer tiene que liderar el ranking de los 3 signos más caraduras de Zodiaco. Si hay una palabra que no existe en el vocabulario de las personas nacidas bajo este signo, sin lugar a dudas esa es "pudor".

El cangrejo sobresale en el horóscopo por ser ese o esa que dice lo que muchos están pensando, pero prefieren callar o no se animan a exteriorizar. Sin embargo, los astrólogos recomiendan que tenga cuidado con todo lo que dicen.

Sagitario

¿Filtros?, Sagitario no conoce esta palabra, ya que tiene todos los filtros desactivados. Ellos son de los que van de frente en cualquier situación y no temen en abrir la boca para decir todo lo que uno piensa. Dejar en claro qué le molesta y qué no, no tiene nada de malo y hace muy bien.

No obstante, esto puede causarle muchos problemas, ya que los demás no suelen entender su forma de expresarse. Muchos no pueden diferenciar que lo que él expresa es su punto de vista y no la verdad absoluta.

Géminis

Con sus dos facetas bien identificadas, uno de los rasgos que más se destacan en el horóscopo de Géminis, la facilidad para entablar conversaciones; con conocidos y desconocidos.

Muchas veces esto no termina bien porque puede pasarse de la raya y excederse en la información personal o sobre los demás que se aporta e, incluso, en conflictos inesperados.