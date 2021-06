Este jueves 24 de junio, a partir de las 18:05 pm se inicia la fase de Luna Llena en Capricornio y afectará de manera directa a todos los signos del zodiaco. Este signo de tierra, tan avocado al trabajo, ahorrativo y responsable brindará la energía necesaria para concretar todo tipo de proyecto personal. Si todavía no has podido llevar a la práctica la frase "persevera y triunfarás", llegó el día. Cuando el cielo se oscurezca ya podrá apreciarse el espectáculo.

Capricornio es el signo más afiliado a la rutina. Tiene mucho sentido del ritmo (de aquí nace su habilidad para la música), responsabilidad, ahorro y sentido común. Son estables, seguros, tranquilos, y son los más persistentes a la hora de alcanzar una meta. Es muy raro que la cabra deje un proyecto por la mitad o baje los brazos ante el primer obstáculo. Esta energía es la que traerá esta luna llena.

Habrá muchas ganas de hacer cosas nuevas, buscar diferentes metas personales y laborales y prepararse para ir por ellas. No hay que dudar, solo determinarse y buscar energía. Venus se queda en Leo hasta el 21 de julio y no hasta el 15 de agosto. Esto no se interpondrá en nuestras necesidades, pero ojo, nos puede desviar un poco de nuestras intenciones.

Esta Luna llena no es una cualquiera. Representa el cierre de un ciclo de 6 meses (que comenzó a mediados de enero con Luna nueva) y, en las próximas dos semanas, verás el fruto del proceso que viviste en este período. Hay que estar alerta a las señales para ver los resultados de un ciclo de introspección, profundidad y crecimiento que venimos transitando y que hoy culmina.

La Luna llena en Capricornio cerrará un ciclo que inició hace 6 meses, con la Luna Nueva.

Es fundamental no distraerse y concentrarse en uno mismo. Trabajar por los proyectos personales es la mejor inversión de tiempo, y esta energía es súper propicia para salir adelante con lo que tenemos ganas de hacer. El clima astral se presta para planear, concretar y siempre pero siempre soñar. De cara a la Luna llena es obligatorio desear, pedir y por supuesto comprometerse la escencia de uno mismo.